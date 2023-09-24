الفلبين: بركان مايون مازال عند مستوى الإنذار الثالث

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ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، أن بركان "مايون" مازال عند مستوى الإنذار الثالث، في الساعات الـ24 الماضية حتى الخامسة صباح اليوم الأحد.

وأضاف المعهد، أن حمما بركانية تنطلق ببطء من فوهة البركان، كما أن هناك انهيارا للحمم البركانية، وصل إلى أربعة كيلومترات من الفوهة، حسب صحيفة "فلبين ستار" اليوم.

وتابع المعهد، أنه وقع زلزالان بركانيان و107 انهيارات للصخور.

ووصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من بركان "مايون" إلى 1117 طنا يوميا أمس السبت.

ويعد بركان "مايون"، الواقع على ارتفاع 2462 مترا موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال.

وثار بركان مايون أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية.

وكان آخر ثوران للبركان في عام 2018 مما فرض عمليات إجلاء لعشرات الآلاف من الأشخاص.

ووقع الانفجار البركاني الأكثر تدميرا في عام 1814، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص.