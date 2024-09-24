وسائل إعلام: روسيا تستخدم الذكاء الاصطناعي للتدخل في الانتخابات الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في الاستخبارات بأن روسيا تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى على الانترنت لغرض التأثير على الانتخابات الأمريكية، على حد زعمها.



ونقلت قناة ABC، عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية قوله، إن "روسيا قامت بإنتاج معظم المحتويات المتعلقة بالانتخابات بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وهي كانت تعمل ذلك بكافة الصيغ الأربع، أي النصوص والصور والصوت والفيديو".



وقال المسؤول إن المواد التي تنشر على الانترنت تخص "الشخصيات الأمريكية البارزة، وتنسجم مع جهود أوسع لموسكو لمساعدة الرئيس السابق (دونالد ترامب) وإلحاق أضرار بنائبة الرئيس (كامالا هاريس) والحزب الديمقراطي، بما في ذلك بواسطة الخطاب المتعلق بنظريات المؤامرة".

واتهم المسؤول كذلك إيران باستخدام أدوات مماثلة، لكن جهود إيران تهدف إلى الإساءة إلى سمعة ترامب، حسب قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الأمريكية لها بمحاولة التدخل في الانتخابات الأمريكية والتأثير على نتائجها.