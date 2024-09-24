دخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على مدار اليوم على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجوما جويا واسعا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت غارات على نحو 1300 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف

وتعرضت مناطق واسعة من لبنان للغارات الإسرائيلية، من بينها العاصمة بيروت، وعشرات القرى في الجنوب والبقاع والنبطية وبعلبك الهرمل، و بلدات ميس الجبل وعيترون وحولا والطيبة ومركبا وبني حيان وجبل الريحان ومرتفعات إقليم التفاح وبنت جبيل وحانين وزوطر ومنطقة النبطية جنوبي لبنان، ومحيط مناطق الشعرا وحربتا والهرمل ومحيط بلدات شمسطار وطاريا وبوداي شرقي لبنان.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثفة، الإثنين، عن سقوط 356 شخصا بينهم أطفال وإصابة أكثر من 1246 في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان، وفق آخر احصائية للصحة اللبنانية.

وردا على هذه الغارات الإسرائيلية المكثفة، نفذ حزب الله اللبناني قصفا هو الآخر، على بلدات الشمال الإسرائيلي، واتسع نطاقها إلى المنطقة الواقعة جنوبي مدينة حيفا، على بُعد 70 – 120 كيلومترا من الحدود مع لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني، الإثنين، تنفيذه عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وأماكن انتشار الجيش الإسرائيلي شمال إسرائيل، وذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".



1- استهداف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد شمال غرب بحيرة طبريا ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ.

2- استهداف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا غرب بحيرة طبريا بعشرات ‏الصواريخ.

3- استهداف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بالجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.

4- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في ‏قاعدة عين زيتيم شمال غرب مدينة صفد المحتلة بعشرات الصواريخ.

5- استهداف مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا المحتلة بعشرات الصواريخ.

6- استهداف قاعدة رامات ديفيد الجوية مرة ثانية جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة ‏بعشرات الصواريخ.

7- استهداف ثانٍ للمخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا غرب بحيرة طبريا بعشرات الصواريخ.