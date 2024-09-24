 وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم عدوانية اسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم عدوانية اسرائيل

وفا
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 5:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 5:50 ص

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ضرورة تحرك مجلس الأمن فورا للجم العدوانية الإسرائيلية وحماية المنطقة من كارثية تبعاتها.

وقال الصفدي عبر منصة إكس، مساء اليوم الاثنين، إن عدوان إسرائيل على لبنان سببه العجز الدولي عن وقف عدوانها على غزة، وتستمر إسرائيل في دفع المنطقة نحو هاوية حرب إقليمية شاملة لأن المجتمع الدولي فشل في حماية قوانينه وقيمه.

وأضاف أنها تصعّد حربها على لبنان خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في تحدّ لها ولقراراتها التي طالبتها وقف العدوان والتزام القانون الدولي، ونتضامن مع لبنان الشقيق وندين العدوان الإسرائيلي عليه، ونؤكد ضرورة فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701.ا

وأكد أن التصعيد يجب أن يتوقف فورا قبل فوات الأوان، وهذه مسؤولية دولية على مجلس الأمن تحملها فورا.


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