كشف الدكتور خالد جاد، وكيل معهد البحوث الزراعية، أن المحاصيل الاستراتيجية هي الأهم لكونها تمثل غذاء الشعب المصري، وهي «القمح والأرز والشعير والذرة والمحاصيل الزيتية».

وأضاف «جاد»، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم استحداث 15 صنفا جديدا في القمح، لتحمل التغيرات المناخية الشديدة.

وأكد وكيل معهد البحوث الزراعية، أن كل أصناف الأرز المنزرعة حاليا وجارٍ حصادها، صغيرة العمر وتعطي إنتاجية أعلى وقليلة استخدام المياه.

ولفت إلى أن هناك محاصيل عروية مثل الطماطم تؤثر فيها التغيرات المناخية بشكل مباشر، وتؤثر على الأسعار بشكل مؤقت ويكون التغير غير ثابت.

وواصل أن الصيف الحالي كان من أشد درجات الحرارة التي مرت على مصر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ على الخضروات المنزرعة، ويجرى حاليا استنباط أصناف من الطماطم تتحمل درجات الحرارة.