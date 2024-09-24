فان باستن يحذر من كثرة المباريات: نحن نحلب كرة القدم

حذر ماركو فان باستن نجم الكرة الهولندية السابق وأحد أعظم أساطير الساحرة المستديرة على مر العصور، من الحال الذي وصلت له إليه كرة القدم في الفترة الأخيرة.

وقال ماركو فان باستن في تصريحات نشرتها العديد من وسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية: «هناك الكثير من المباريات هذه الأيام، نحن نحلب منتج كرة القدم، ويجب أن نكون حذرين حتى يظل الشغف بمشاهدتها موجودًا لدىّ الجماهير».

وأضاف فان باستن: «الآن نرى كرة القدم سبعة أيام في الأسبوع ولا تتوقف المباريات حتى في يونيو ويوليو وأغسطس، لا يمكنك حتى الذهاب في إجازة دون الشعور بأنك تتخلف عن متابعة أحداث ومباريات كرة القدم المستمرة».

وعلى مدار تاريخه في الملاعب اشتهر فان باستن بقدرته المذهلة على التحكم في الكرة، والرأسيات المتقنة والتسديدات الهوائية المذهلة.

وحصل فان باستن على جائزة أفضل لاعب في العالم عام 1992 كما فاز بالكرة الذهبية 3 مرات في أعوام: 1988، 1989 و1992.