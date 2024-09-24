 شيكابالا لـ جماهير الزمالك: سنحتفل بلقب السوبر الإفريقي معا - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شيكابالا لـ جماهير الزمالك: سنحتفل بلقب السوبر الإفريقي معا

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 12:23 ص

قطع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، وعدا لجماهير القلعة البيضاء، بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، والاحتفالا سويا باللقب.

كشف مذيع برنامج زملكاوي مينا ماهر على «قناة الزمالك» عن حديث محمود عبدالرازق «شيكابالا» ووعده للجماهير بالعودة بلقب السوبر الأفريقي.

قال شيكابالا:" نشكركم على دعمكم الدائم للزمالك، سبق وحدث نفس الدعم منكم لنا في الكونفدرالية العام الماضي وقتما كان الجميع يظن أن الزمالك خارج البطولة".

أضاف شيكابالا:" لكن البداية كانت منكم وأستطعنا الفوز على دريمز في غانا والعودة للبطولة".

أكد شيكابالا:" الزمالك تعود على تخطي الصعوبات، أؤكد أن كل زملائي في الفريق في حالة تركيز تام، وسنحتفل باللقب سويًا بإذن الله".

يلتقي الزمالك مع الأهلي في 27 سبتمبر الجاري في السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

يدخل الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته حاملا للقب الكونفدرالية الإفريقية، بينما يدخل الأهلي اللقاء بصفته حاملا للقب دوري الأبطال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك