شيكابالا لـ جماهير الزمالك: سنحتفل بلقب السوبر الإفريقي معا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قطع محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد نادي الزمالك، وعدا لجماهير القلعة البيضاء، بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، والاحتفالا سويا باللقب.

كشف مذيع برنامج زملكاوي مينا ماهر على «قناة الزمالك» عن حديث محمود عبدالرازق «شيكابالا» ووعده للجماهير بالعودة بلقب السوبر الأفريقي.

قال شيكابالا:" نشكركم على دعمكم الدائم للزمالك، سبق وحدث نفس الدعم منكم لنا في الكونفدرالية العام الماضي وقتما كان الجميع يظن أن الزمالك خارج البطولة".

أضاف شيكابالا:" لكن البداية كانت منكم وأستطعنا الفوز على دريمز في غانا والعودة للبطولة".

أكد شيكابالا:" الزمالك تعود على تخطي الصعوبات، أؤكد أن كل زملائي في الفريق في حالة تركيز تام، وسنحتفل باللقب سويًا بإذن الله".

يلتقي الزمالك مع الأهلي في 27 سبتمبر الجاري في السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

يدخل الزمالك مباراة السوبر الإفريقي بصفته حاملا للقب الكونفدرالية الإفريقية، بينما يدخل الأهلي اللقاء بصفته حاملا للقب دوري الأبطال.