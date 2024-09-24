إنفانتينو: كأس العالم 2030 «مشروع فريد من نوعه»

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، على النتائج الجيدة لكرة القدم الإسبانية، خلال لقاء عقد في نيويورك أثناء جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد "فيفا" أن إنفانتينو وسانشيز تحدثا أيضًا عن كأس العالم 2030، والتي يعد الترشيح الوحيد لتنظيمها هو إسبانيا إلى جانب البرتغال والمغرب، والتي يجب التصديق عليها في مؤتمر المنظمة في 11 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس "فيفا": "لقد تشرفت بلقاء رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، والتحدث عن كيف يمكن لكرة القدم أن تعمل على توحيد البشر، لأن رياضتنا الجميلة تصل إلى جميع الشعوب والثقافات".

وأضاف: "أشكر سانشيز على دعمه المستمر لرياضتنا الرائعة، وهو ما تجلى في النجاحات الأخيرة لفرق الرجال والسيدات في البلاد".

وشدد: "إسبانيا تعمل منذ سنوات عديدة على تنمية المواهب ذات المستوى العالمي، لقد سررت عندما علمت أنه في إسبانيا، الدولة المرشحة لاستضافة المونديال، يتطلع الجميع إلى المشاركة في تنظيم الاحتفال بالذكرى المئوية للمونديال في 2030. ستوحد هذه النسخة التاريخية 3 قارات في مشروع فريد من نوعه، من شأنه أن يكرم هذه الرياضة بمشاركة الاتحادات الستة".

وتتضمن بطولة كأس العالم 2030 إقامة 3 مباريات في الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، احتفاءً بالذكرى المئوية لأول بطولة كأس عالم أقيمت في أوروجواي عام 1930.

وشدد على أن إسبانيا عززت سجلها من الألقاب هذا الصيف، بعد فوزها بكأس أمم أوروبا والميدالية الذهبية في أوليمبياد باريس 2024 للرجال، وهو دليل آخر على قدرتها على تدريب اللاعبين الشباب الموهوبين، كما أنها بطلة العالم في كرة القدم للسيدات، بعد الفوز في أستراليا ونيوزيلندا قبل عام، وبطولة العالم تحت 17 عامًا عام 2022.