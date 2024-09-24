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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نستبعد قبول إسرائيل وحزب الله أي اتفاق لوقف الحرب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 10:55 ص

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم، إنه ينبغي دفع إسرائيل وحزب الله إلى وقف دورة العنف وتجنب حرب أوسع.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن سوليفان قوله إن هناك طريقا للتوصل إلى اتفاق لكنه متعرج ومحبط ونستبعد أن يقبل الطرفان الآن أي مقترح.

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمريكي رفض بلاده للغزو البري للبنان، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستقدم أفكارا ملموسة لاحتواء الأزمة.

وتستمر موجة التصعيد الأعنف بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال منذ بدء المواجهة بينهما عبر الحدود قبل نحو عام، وأسفر القصف الإسرائيلي على لبنان عن مئات القتلى والجرحى خلال يوم واحد

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان مساء أمس استشهاد 492 شخصا وإصابة 1645 آخرين، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الاثنين.

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