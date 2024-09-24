كروس يسخر من يويفا بسبب مباراة ألمانيا وإسبانيا

سخر الدولي الألماني توني كروس نجم منتخب ألمانيا السابق من اعتراف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بخصوص خطأ في مباراة بلاده أمام إسبانيا ببطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024».

وأكدت لجنة الحكام في يويفا في تقرير أنها «لم تحتسب ركلة جزاء مستحقة» عندما لمس مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا، الكرة بيده داخل منطقة جزاء فريقه في الوقت الإضافي من لقاء ألمانيا وإسبانيا بدور الـ8 من المسابقة القارية» .

وقال كروس في تصريحاته :«لقد استغرق الأمر منهم 3 أشهر حتى يدركوا أن ما حدث كان لمسة يد- وهو ما تمكن الجميع تقريبا من إدراكه في ثانية واحدة. وهذا يطمئنني كثيرًًا» .

وكان كروس، قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا عقب وداع بطولة يورو 2024 أمام إسبانيا بعد مسيرة حافلة في الملاعب.