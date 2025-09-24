مسئول روسي: مقتل شخصين في هجوم أوكراني بمسيرات على ميناء روسي

أعلنت سلطات محلية روسية، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من المدنيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف القاعدة البحرية الروسية في نوفوروسيسك على البحر الأسود .

وندد حاكم المنطقة الروسية، فينيامين كوندراتييف، بـ"الهجوم المروع" الذي وقع في وضح النهار على وسط المدينة.

وقال كوندراتييف، في منشور على تطبيق تليجرام إن "أضرارا لحقت بخمسة مبان سكنية، بما في ذلك مبان سكنية متعددة الطوابق، ومبنى فندق".

وكانت السلطات قد حذرت في وقت سابق من احتمال وقوع هجوم على الميناء بواسطة زوارق مسيرة.

ولم ترد على الفور تقارير عن إصابات في المنشآت العسكرية.

ويُذكر أن مدينة نوفوروسيسك تضم أسطول روسيا في البحر الأسود، الذي لعب دورا رئيسيا في حرب موسكو على أوكرانيا.

وقد ازدادت أهمية الميناء منذ بدء الصراع، بعد أن نقلت روسيا جزءا كبيرا من أسطولها هناك عقب الهجمات المكثفة للطائرات المسيرة الأوكرانية على شبه جزيرة القرم، الذي ضمتها موسكو في 2014.





