شوبير يكشف موقف إمام عاشور داخل الأهلي بعد التطورات الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، تفاصيل جديدة حول رد فعل إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأحمر، بعد قرار إدارة النادي إيقاف مفاوضات تعديل عقده بشكل مؤقت.

وقال شوبير خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي: "الأهلي كان بالفعل فتح ملف تعديل عقد إمام عاشور في وقت سابق، لكن المفاوضات توقفت حاليًا، واللاعب تقبل قرار الإدارة بصدر رحب دون أي اعتراض".

وأضاف: "إمام عاشور يركز حاليًا على استعادة لياقته البدنية بعد تعافيه من فيروس A، ويلتزم ببرنامج غذائي خاص، بجانب تعليمات طبية صارمة وصلت لحد منعه من استخدام الهاتف أو التواصل مع زملائه بشكل طبيعي".

وكان وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أكد في تصريحات سابقة أن الإدارة لن تفتح باب تعديل عقود اللاعبين أو رواتبهم إلا وفقًا لرؤية فنية وإدارية خاصة بالنادي، بينما أشار الإعلامي كريم حسن شحاتة أن عاشور طالب براتب ضخم وصل إلى 100 مليون جنيه سنويًا للتساوي مع أحمد مصطفى "زيزو"، وهو ما نفته إدارة الأهلي بشكل قاطع.

وبذلك يغلق الأهلي مؤقتًا ملف تعديل عقد إمام عاشور، مع تركيز اللاعب على العودة القوية للملاعب خلال الفترة المقبلة.