إيقاف إيكيتكي مباراة واحدة بعد طرده أمام ساوثهامبتون

سيغيب المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتكي عن مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس بعد حصوله على بطاقة حمراء مثيرة للجدل في مباراة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (EFL Cup) أمام ساوثهامبتون مساء الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

وسجّل إيكيتكي هدف الفوز المتأخر للريدز بنتيجة 2-1، لكنه احتفل بخلع قميصه ورفعه أمام الجماهير، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد من المباراة.

وقال المدير الفني آرني سلوت بعد اللقاء: " كان أمرًا غير ضروري، نعم. كان غبيًا. في البطاقة الأولى (بسبب الاعتراض) كان التصرف أيضًا غير ضروري وبدرجة ما غبيًا، فعليك التحكم في مشاعرك".

إيكيتكي اعتذر بعد اللقاء موضحًا أن «العاطفة غلبتني» أثناء الاحتفال بالهدف.

وبحسب اللوائح، يسري الإيقاف الناتج عن البطاقة الحمراء في كأس الرابطة على جميع المسابقات بما فيها الدوري الإنجليزي الممتاز، باستثناء بطولات مثل كأس EFL Trophy وكأس الدوري الوطني حيث تُطبّق العقوبة على البطولة ذاتها فقط.

وبالتالي سيغيب إكيتكي مباراة واحدة هي مواجهة كريستال بالاس المقبلة، بينما سيكتمل قوام ليفربول في الجولة التالية.