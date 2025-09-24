خاص - جاوتشو يدخل حسابات الأهلي تحسبا لتعثر مفاوضات لاج

دخل ريناتو جاوتشو، المدير الفني السابق لفلومينينسي البرازيلي حسابات النادي الأهلي، لاحتمالية توليه تدريب الفريق الأول، خلال الفترة القادمة.

وأعلن نادي فلومينينسي البرازيلي قبول استقالة ريناتو جاوتشو، المدير الفني للفريق، التي تقدم بها صباح اليوم الأربعاء، على إثر الخروج من ربع نهائي كوبا سودأمريكانا، أمام لانوس الأرجنتيني.

ويعد ريناتو جاوتشو من الأسماء البارزة في عالم التدريب بأمريكا الجنوبية، وسبق أن قاد الفريق إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام تشيلسي الإنجليزي، الذي تُوج بالبطولة بعد ذلك، إثر الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووضعت إدارة التعاقدات في النادي الأهلي اسم ريناتو جاوتشو على رأس قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الفترة القادمة، تحسبًا لتعثر المفاوضات الجارية مع البرتغالي، برونو لاج.

ولم يقم أسامة هلال حتى الآن بعرض اسم ريناتو جاوتشو على إدارة لجنة التخطيط في الأهلي، برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، بجانب محمد يوسف، المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين، مدير الكرة، تحت إشراف محمود الخطيب، رئيس النادي.

وتجري إدارة النادي الأهلي مفاوضات متقدمة مع البرتغالي، برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الفترة القادمة، خلفًا للإسباني، خوسيه ريبييرو، الذي تمت إقالته قبل عدة أيام.