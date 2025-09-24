 سياحة ومصايف الإسكندرية: الشواطئ ملاذا في فصل الخريف وتظل مفتوحة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 1:07 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

سياحة ومصايف الإسكندرية: الشواطئ ملاذا في فصل الخريف وتظل مفتوحة

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 سبتمبر 2025 - 12:54 م

تظل شواطئ الإسكندرية في الخريف ملاذا للزوار بعيدا عن صخب الحياة اليومية، ورغم انتهاء فصل الصيف مازالت الأجواء مشرقة ومشمسة والبحر هادئ.

وفي هذا السياق، قال أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية: "شواطئ الإسكندرية لا تتوقف عند موسم الصيف فقط، بل تظل مفتوحة أمام المواطنين والزائرين طوال العام، لتمنحهم فرصة الاستمتاع بجمال البحر وأجواء المدينة في جميع الفصول. الخريف يمثل وقتا مميزا لزيارة الشواطئ، حيث يجتمع صفاء الجو مع قلة الازدحام ليجد الزائر تجربة مختلفة ومثالية".

وأضاف أن الإدارة تسعى باستمرار لتوفير أفضل الخدمات لرواد الشواطئ على مدار العام، مع الالتزام بمعايير النظافة والأمان، حتى يظل البحر مكانًا يستقطب العائلات والشباب ويعكس الوجه الحضاري للإسكندرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك