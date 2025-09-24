سياحة ومصايف الإسكندرية: الشواطئ ملاذا في فصل الخريف وتظل مفتوحة

تظل شواطئ الإسكندرية في الخريف ملاذا للزوار بعيدا عن صخب الحياة اليومية، ورغم انتهاء فصل الصيف مازالت الأجواء مشرقة ومشمسة والبحر هادئ.

وفي هذا السياق، قال أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية: "شواطئ الإسكندرية لا تتوقف عند موسم الصيف فقط، بل تظل مفتوحة أمام المواطنين والزائرين طوال العام، لتمنحهم فرصة الاستمتاع بجمال البحر وأجواء المدينة في جميع الفصول. الخريف يمثل وقتا مميزا لزيارة الشواطئ، حيث يجتمع صفاء الجو مع قلة الازدحام ليجد الزائر تجربة مختلفة ومثالية".

وأضاف أن الإدارة تسعى باستمرار لتوفير أفضل الخدمات لرواد الشواطئ على مدار العام، مع الالتزام بمعايير النظافة والأمان، حتى يظل البحر مكانًا يستقطب العائلات والشباب ويعكس الوجه الحضاري للإسكندرية.