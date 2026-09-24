54 فائزا من 22 محافظة في الموسم الخامس للمشروع الوطني للقراءة

أعلن المشروع الوطني للقراءة، اليوم، عن أسماء الفائزين في الموسم الخامس ٢٠٢٥-٢٠٢٦، والذي جاء بعد تصفيات نهائية في العاصمة الإدارية الجديدة تنافس فيها ١١٠٠ متأهلا من المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين من مختلف المحافظات المصرية.

وتضمن الإعلان ٥٤ فائزًا من ٢٢ محافظة، تجاوزوا جميع التصفيات التي جاءت هذا الموسم مختلفة في مستويات القراءة ما بين المستوى الماسي (قراءة وتلخيص ومناقشة ١٠٠ كتاب)، والمستوى الذهبي(قراءة وتلخيص ومناقشة ٥٠ كتاب)، والمستوى الفضي (قراءة وتلخيص ومناقشة ٣٠ كتاب).

وبلغ عدد الفائزين من طلاب ومعلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٣٤ فائزًا، و١٤ فائزًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما بلغ عدد الفائزين من الأزهر الشريف ٦ فائزين.

وجاءت محافظة كفر الشيخ الأعلى في حصد مراكز الفوز على مستوى الجمهورية، بعدد ٦ فائزين من إجمالي الفائزين في الموسم الخامس.

ويأتي الإعلان دون ترتيب للمراكز، والتي سيعلن عنها في الحفل الختامي الذي تنشر تفاصيله مؤسسة البحث العلمي للاستثمار الراعية للمشروع الوطني للقراءة قريبًا.

ويحصد الفائز الأول بالمستوى الماسي في الأبعاد الثلاثة مليون جنيه مصري.

ويذكر أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام تقوم عليه مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، وأطلق عام ٢٠٢٠، ويهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية والإبداعية الناقدة التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وهو ما يتسق مع مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ويواصل المشروع رسالته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة.