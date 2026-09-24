الإعلامي محمد عبده بدوي: شريف سعيد يحافظ على مساحته الخاصة في الكتابة ويقدم في كل عمل تجربة مختلفة

قال الإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي، خلال حفل توقيع رواية «أجمل من نجلاء» للكاتب شريف سعيد مساء أمس الأربعاء، في مكتبة ديوان مصر الجديدة، إن شريف يجمع بين الكتابة الروائية والعمل الإعلامي، موضحًا أنه تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قسم الإذاعة والتليفزيون، وكتب سيناريوهات لعدد من الأفلام الوثائقية.

وأشار بدوي إلى أن شريف سعيد أصدر من قبل روايتي «وأنا أُحبكِ يا سليمة»، التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية عام 2018، و«عسل السنيورة»، التي فازت بجائزة نجيب محفوظ للرواية العربية التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف أن رواية «أجمل من نجلاء»، تمثل تجربة روائية مختلفة، يدخل فيها شريف إلى عالم جديد، ويطرح من خلاله أسئلة حول شخصية الكاتب وحضورها داخل سياقات اجتماعية وثقافية وسياسية متعددة.

وهنأ بدوي شريف سعيد على عمله الجديد، مشيرًا إلى أنه يواصل في كل مرة تقديم تجارب روائية مختلفة، رغم انشغالاته في عمله الإعلامي. وقال إن علاقته بالكاتب تجعله يرى أن الكتابة تمثل بالنسبة إليه «المساحة الأقرب لقلبه ولروحه»، التي يعود إليها من وقت لآخر ليقدم تجربة جديدة.

وتطرق بدوي إلى الجانب اللغوي في كتابة شريف سعيد، موضحًا أن الكاتب يولي اهتمامًا واضحًا باللغة في رواياته، من حيث التراكيب والجمل والصور والوصف، بما يمنح القارئ متعة خاصة أثناء القراءة.

مضيفًا: «شريف في كل عمل بيشتغل على اللغة»، وأن القراءة بالنسبة إليه لا تقتصر على الحكاية، وإنما تمتد إلى الاستمتاع باللغة والصور والتراكيب التي يصوغ بها الكاتب تجربته.

وفي ختام كلمته، رحب بدوي بالحضور في مكتبة ديوان، قبل الانتقال إلى مناقشة العمل، متوجهًا إلى شريف سعيد بالسؤال عن اختياره عنوان «أجمل من نجلاء».

وشارك في الحضور عدد من الكتاب والنقاد والإعلاميين، وصناع السينما، من بينهم ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، الناقد الفني عصام زكريا، والإعلامي محمد سعيد محفوظ، الإذاعي حازم طه، المحلل الرياضي تامر بجاتو، والكاتب حسن عبد الموجود، ونانسي حبيب مسؤولة النشر في دار الشروق، الكاتبة الصحفية شيماء سليم، والمخرجة الوثائقية أسماء إبراهيم، والمنتج السينمائي معتز عبد الوهاب، والمخرجة يسر فلوكس، والدكتورة شيماء العزب، مدرس الإعلام بجامعة حلوان.