 محافظ الدقهلية: استمرار عمل معدات كسح وشفط المياه بمدينة ميت غمر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الدقهلية: استمرار عمل معدات كسح وشفط المياه بمدينة ميت غمر

نعمان سمير:
نشر فى : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:05 م | آخر تحديث : الخميس 24 أكتوبر 2019 - 1:05 م

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم، شوارع مدينة ميت غمر للوقوف على الأوضاع بعد سقوط أمطار غزيرة.

وأوضح المحافظ أن سقوط الأمطار الغزيرة على مدينة ميت غمر أدى إلى تعطل بعض المحولات عن العمل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمركز ومدينة ميت غمر وتسبب في توقف محطة رفع مياه الصرف الصحي ما أدى إلى وجود تجمعات للمياه.

وشدد المحافظ على استمرار عمل المعدات والسيارات التي تم استدعائها من مراكز اجا والمنصورة والسنبلاوين وتمي الأمديد وحي غرب وشرق المنصورة.

ووجه المحافظ مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمل معدات وسيارات الشركة حتى الانتهاء من سحب تجمعات المياه وعودة الشارع إلى طبيعته.

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