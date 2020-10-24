سان جيرمان يسحق ديجون برباعية ويتصدر الدوري الفرنسي مؤقتا

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سجل كل من المهاجمين الشابين الإيطالي مويس كين والفرنسي كيليان مبابي ثنائية ليقودا فريقهما باريس سان جيرمان لفوز كبير 4 / صفر على ديجون اليوم السبت بالمرحلة الثامنة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز لوريان على مضيفه لوريان 1 / صفر.
وانفرد باريس سان جيرمان بصدارة جدول المسابقة بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة ورفع رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليل الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا حقق الفوز على مضيفه نيس غدا الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.
وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما مويس كين /20 عاما/ في الدقيقتين الثالثة و23 .
وفي الدقيقة 73 ، لعب مبابي بدلا من كين ليسجل اللاعب الهدفين الآخرين للفريق في الدقيقتين 82 و88 ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بالتساوي مع إبراهيم نيان لاعب ميتز.
وتجمد رصيد ديجون عند نقطتين في المركز العشرين الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة السادسة مقابل تعادلين ولا يزال سجله خاليا من الانتصارات في المسابقة هذا الموسم.
وأكد مارسيليا مجددا تفوقه على فريق لوريان وتغلب عليه 1 / صفر في عقر داره ليكون الفوز هو الثالث على التوالي لمارسيليا في المواجهات بين الفريقين بالدوري الفرنسي حيث سبق له أن فاز على نفس الفريق في مباراتيهما بالمسابقة في موسم 2016 / 2017 قبل هبوط لوريان للدرجة الثانية ثم عودته للمسابقة هذا الموسم.
وكانت مباراتا الفريقين في موسم 2015 / 2016 انتهتا بالتعادل بنتيجة واحدة هي 1 / 1 فيما يعود آخر فوز للوريان على مارسيليا إلى موسم 2014 / 2015 عندما فاز عليه 5 / 3 في عقر داره.
وانتهى الشوط الأول من المباراة اليوم بالتعادل السلبي ثم سجل ليوناردو باليردي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 ليقود مارسيليا للفوز الثاني على التوالي في المسابقة هذا الموسم.
ورفع مارسيليا رصيده إلى 15 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا وتجمد رصيد لوريان عند سبع نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.