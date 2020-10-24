يسرا: الجونة متميزة بجمالها والعاملون بها ناس أصيلة

قالت الفنانة يسرا، إن أهم ما شجعها لمهرجان الجونة وجوده بمكان متميز بجماله في مصر، متابعةً أن العاملين به جميعهم «ناس أصيلة»، شديدو الأمانة، وحريصون على نجاحه منذ أول دورة له.

وعن تكريم مهندس الديكور أنسي أبو سيف، أضافت خلال تغطية خاصة تقدمها الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، على هامش الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، مساء الجمعة، أنها عملت معه أكثر من 30فيلمًا، منهم «إسكندرية كمان وكمان»، للمخرج يوسف شاهين، متابعةً أنه أسطورة من أساطير صناعة السينما بمصر.

وعن الفنان الراحل محمود ياسين، ذكرت أنهاع ملت العديد معه الأعمال، وأن أول مرة حضرت كواليس فيلم كان بفيلمه «الكداب»، واصفةً إياه أنه كان يتسم بأخلاقيات وخجولًا جدا.

وأعربت عن حزنها بفقدان مصر العديد من النجوم هذا العام، قائلةً «مصر كانت شجرة مليئة بقناديل منورة كل شوية واحد بينطفي بيروح مننا».

وتوجت بالنصيحة للفنانات الجديدات، بأن يطوروا، ويتعلموا بأنفسهم، مضيفةً أنها مدينه بتقديم فرص للشباب لشعورها أنه واجب عليها.

وعن مشاركتها بالفاعليات الإنسانية وأنها سفيرة نوايا حسنة، تمنت إيجاد علاج مصري لفيروس الإيدز، وتقديمه لكل الدول العربية، مشيرة إلى أنها تحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة بالإضافة إلى التعقيم.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي تنطلق تحت شعار «الإنسان والحلم»، في الفترة ما بين 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.

وحفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد كإجراء احترازي لظروف كورونا، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة.