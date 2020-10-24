أسامة كمال: المشاركة بانتخابات النواب ليست جميلا للدولة

ناشد الإعلامي أسامة كمال المواطنين حسن اختيار النواب بانتخابات البرلمان لعام 2020، متابعًا: «اعرف مصلحتك من سيمثلك ويقدر يمثلك، واوعى تكون بتعمل الجميل ده لدولتك، لكن بتعمله لنفسك وجيرانك».

وقال كمال، خلال تقديمه لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، إن المواطن من حقه معاقبة البرلمان السابق إذا لم ينجح، عبر عدم التصويت لنوابه، مضيفًا: «لو لم تعاقبه بالتصويت ضده هيجيب المؤيدين ومش هتعرف تفتح بقك معاه».

وأضاف: «لو شايف مرشح محترم إديله صوتك، وهذا النائب لن يوزع لا زيت ولا سكر»، معلقًا: «عاوز تنزل انزل عاوز تركن اركن لكن متشتكيش بعد كده»، وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن النائب المسئول عن حل المشاكل ومحاسبة المسئولين، مستطردًا: «خلص عهد الإعلام والمسئولين يستيجبوا لواحد بيزعق هات المسئول على التليفون.. الانتخابات اللي فاتت متزورتش واللي جاية مش هتتزور».

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، صباح اليوم السبت، في 14 محافظة، وهي الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.