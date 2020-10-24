الأهلي: نهائي دوري الأبطال في القاهرة أو برج العرب

قال محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، لم يحسم بعد بشكل نهائي.

صرح مرجان عبر قناة أون تايم سبورتس "لم يتأكد بعد إقامة النهائي في ستاد القاهرة، من المحتمل أن يقام في القاهرة أو برج العرب".

وأضاف "ننتظر الطرف الثاني للمباراة، نتمنى أن يكون النهائي مصريا".

وتابع "جاهزون لتنظيم تواجد الجماهير حال السماح بذلك، ومدى استعداد الجماهير للالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشكلتنا كانت من قبل مع الجهات الأمنية، والآن المشكلة مع وزارة الصحة، لأن صحة الناس أهم من أي شيء، وهناك تعاون وتنسيق بين النادي الأهلي واتحاد الكرة والاتحاد الإفريقي".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي "تسلمنا درع الدوري سيكون في مباراة الطلائع يوم 27 أكتوبر على ملعب (الأهلي وي السلام)، إنها مسؤولية اتحاد الكرة ونحن سنشارك في التنظيم".

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال بالفوز ذهابا وإيابا على الوداد البيضاوي 5-1، وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء البيضاوي الذي خسر ذهابا في ملعبه بهدف سجله أشرف بن شرقي.