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توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب 2020 بمحافظة أسوان، بعد دقائق من فتح أبواب اللجان.

ووجه رجال تأمين اللجان، الناخبين، باتباع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للتصويت.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر، حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستي فقط.

وأشار المحافظ إلى تعقيم وتطهير كل اللجان، وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات وتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان في الدور الأرضي لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلاً عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية.

وأوضح أنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفوري مع أى أحداث طارئة.

يذكر أن الانتخابات تجرى داخل 373 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة.