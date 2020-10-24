محافظ المنيا يتفقد عددا من لجان انتخابات مجلس النواب

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، عددا من مقار اللجان الانتخابية، لمتابعة كل الاستعدادات والتجهيزات مع بدء مارثون انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر حتى غدا الأحد، حيث تم تجهيز 511 مركزا انتخابيا و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألفا و267 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

شملت الجولة المرور على مدارس (الاتحاد الثانوية – معهد قراءات فتيات المنيا الأزهري – المعهد الأزهري للبنين).

شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقائمين بالعمل داخل اللجان وعلى المواطنين المترددين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على تيسير عملية الانتخاب وتوفير مقاعد لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، مشددا على أهمية الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.