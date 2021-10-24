مصرع مبيض محارة وإصابة آخر إثر انهيار سقالة خشبية بهما في كفر الشيخ

لقى شخص مصرعه، في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وأصيب نجل عمه، إثر انهيار سقالة خشبية يعملان عليها، بوحدة صحية بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ.



وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ العميد عماد محمد جلال، بانهيار سقالة خشبية، بوحدة الشمارقة الصحية، أثناء أعمال الترميم والصيانة الخاصة بالمبنى.



وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الشيخ، برئاسة العميد عماد محمد جلال مأمور المركز، والمقدم محمد عبد العزيز رئيس المباحث ومعاونيه، لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء القيام بأعمال الترميم بالوحدة الصحية بذات القرية المشار إليها انهارت، وتبين مصرع "فرج محمد حسن"، 38 سنة، مقيم بقرية منشأة علي التابعة لمركز دسوق، وإصابة نجل عمه "مجدي السيد حسن"، 33 سنة، وكلاهما يعملان مبيض محارة.



ووتم نقل جثة المتوفي تحت تصرف النيابة العامة لانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي ومعرفة سبب الوفاة، بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، فيما نقل المصاب لتلقي العلاج بذات المستشفى، نظراً لإصابته بجروح خطيرة وارتجاج في المخ.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9546 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.