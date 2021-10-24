ضبط 9 قطع أسلحة نارية بحوزة شخصين في المنوفية والبحيرة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 9 قطع أسلحة نارية بحوزة شخصين بالمنوفية والبحيرة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، إلى اتجار صاحب محل أدوات صيد له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة المنوفية، في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم استهداف المتهم وتبين عدم تواجده، وتم ضبط "6 طبنجات معدلة، وفرد خرطوش محلي الصنع، وهيكل طبنجة، وطلقات نارية، ومبلغ مالي".

وفي ذات السياق، تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن البحيرة من ضبط شخص له معلومات جنائية، لاتجاره في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وبحوزته "2 بندقية خرطوش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول".

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

واتخذت الأجهزة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وتكثف جهودها؛ لضبط المتهم الهارب.