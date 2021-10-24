حبس سائق ميكروباص لسرقته سيدة في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر ثانٍ، اليوم الأحد، بحبس سائق سيارة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامة بالبلطجية وسرقة سيدة تحت تهديد السلاح الأبيض، وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ بسرقة إحدى السيدات في أثناء سيرها للمنزل، حيث إنها استقلت سيارة أجرة ميكروباص بقصد توصيلها لمحل سكنها وأثناء السير بالقرب من منطقة سكنها، فوجئت بقيام قائد السيارة بالتوقف بجانب الطريق وتهديدها بسلاح أبيض واستولى منها على خاتم ذهب كانت ترتديه، وحقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي، وعقب ذلك أجبارها على الترجل من السيارة، ولاذ بالفرار.



وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهم وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة قسم البساتين "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى أثناء استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة.