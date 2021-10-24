وزيرة سنغافورية: يجب ابتكار طرق جديدة لتعظيم الموارد المائية

قالت الدكتورة آمي خور لين سوان، وزير الدولة لشئون الاستدامة والبيئة والنقل بدولة سنغافورة، إن مصر وسنغافورة لديهما موارد مائية طبيعية محدودة لذلك من المهم ابتكار وإيجاد طرق جديدة لتعظيم مواردنا المائية.

وأضافت "سوان"، الجلسة رفيعة المستوى بعنوان "حوار السياسات في الدول التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن سنغافورة تنصح بإعادة تدوير المياه والتحلية، وأن هذه الحلول ساعدتها في تلبية الطلب على المياه، والبالغ 430 مليون جالون يوميا.

وأشارت إلى أن بلادها تبحث في الوقت نفسه عن حلول علاجية لأزمة ندرة المياه بأقل آثار بيئية، نظرًا لكون المياه المعاد تدويرها والمحلاة مكلفتان.

ونوهت بأن بلادها أطلقت مؤخرا خطة "سنغافورة الخضراء" لعام 2030، تقوم على 5 ركائز أساسية، بينها 3 محاور تخص إدارة الموارد المائية، وتشمل: العيش المستدم، وتحويل الطاقة، والمستقبل المرن.

وقالت إنه يجب أن تتبنى حلولنا أيضًا مبادئ مستدامة وإلا فإننا سنحل أحد التحديات ونخلق أخرى، حيث يجب أن نراقب المشاكل طويلة الأمد حتى ونحن نعالج المشكلات العاجلة.

ونوهت إلى افتقار 2.2 مليار شخص حول العالم إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، مؤكدة أن الماء هو الحياة نفسها، وهو المحور الأساسي لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مضيفة أن المجتمعات يجب أن تكون جزءًا من الحلول، حيث يتم استثمار موارد كبيرة في رفع الوعي العام حتى "يتحسن وعي شعبنا وصناعتنا بالمياه".