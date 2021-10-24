استمرار تدريبات ورشة «ابدأ حلمك» بمركز الجيزة الثقافي

يواصل مدربو ورشة "ابدأ حلمك" تقديم التدريبات لشباب الموهوبين في مجلات العمل المسرحي، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برعاية من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وفي إطار الورشة، عقد الفنان وليد حيدر، بمركز الجيزة الثقافي، ورشة لتدريبات الغناء، التي تضمنت التدريب على النغمات "الصولفيج" وتنظيم النفس، وكذلك تدريب الصوليستات على حرفية الغناء، بالإضافة إلى تدريب المجموعة على الأداء الكورالي المتنوع، وحفظ مقتطفات من أوبريت "شهرزاد".

جدير بالذكر أن الجيزة ضمن محافظات المرحلة الثانية لمشروع "ابدأ حلمك" لتدريب الشباب على فنون المسرح، بالإضافة إلى محافظات بورسعيد وبني سويف وكفر الشيخ وأسوان.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة، ويهدف الى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين، وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال حزمة من التدريبات، لإعداد فنان شامل في مختلف فنون المسرح.