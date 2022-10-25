واشنطن: لا دليل على اعتزام روسيا إسقاط قنبلة قذرة على أوكرانيا

بددت الحكومة الأمريكية المخاوف من أن روسيا تعتزم إسقاط قنبلة قذرة أو أي شئ يتسبب في انبعاث مواد مشعة على أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي "ما زلنا لا نرى أي شيء يشير إلى استعدادات من الجانب الروسي لاستخدام أسلحة نووية، وأيضا لا شيء فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لقنبلة قذرة في هذه المرحلة".

وحذر كيربي "لقد رأينا في الماضي أن الروس، في مناسبات، ألقوا اللوم على آخرين لأشياء كانوا يخططون للقيام بها"، إلا أنه لا يوجد دليل يوحى بأن هذا هو الوضع في الوقت الحالي "ولكن هذه مسرحية شاهدناها من قبل".

وقال كيربي إنه ليس صحيحا على الإطلاق ما تزعمه روسيا بأن أوكرانيا تخطط لتفجير قنبلة قذرة لكي تلقي باللائمة على روسيا ،مؤكدا "هذا ببساطة غير صحيح. نعرف أنه غير صحيح".

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعدما أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وزيري دفاع الدولتين الأوروبيتين النوويتين بريطانيا وفرنسا، وآخرين، أن كييف تخطط لتفجير قنبلة مشعة لتشويه صورة موسكو.