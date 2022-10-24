قال مصدر مسئول بمنطقة آثار مصر العليا بالأقصر، إن المدينة بصدد استقبال مؤتمر عالمي يُنظمه مركز البحوث الأمريكي بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بالحضور الشخصي بعنوان «تجاوُز الأبدية: مؤتمر الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون»، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، احتفالًا بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وأوضح المصدر أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث البحوث العلمية التي أجريت بشأن الملك توت عنخ آمون وآثاره ومقبرته، كما سيُلقي الخبراء المشاركون في المؤتمر محاضرات في مجالات متنوعة مثل حياة الملك توت عنخ آمون وموته، فضلًا عن تاريخ أعمال التنقيب عن مقبرته.

وأضاف المصدر أن الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم الآثار المصرية سيلقي الكلمة الرئيسية للمؤتمر بعنوان «توت عنخ آمون: عائلته ووفاته ووادي الملوك بعد رحيل هوارد كارتر»، إلى جانب أن الجلسة الأولى ستشهد للمؤتمر إلقاء محاضرات من كلٍ من اللورد جورج كارنارفون والليدي فيونا كارنارفون وهما من أحفاد اللورد جورج هربرت إيرل كارنرفون الخامس الذي موّل أعمال التنقيب عن المقبرة.