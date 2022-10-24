يتولى ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء البريطاني رسميًا صباح الغد بعد لقاء الملك تشارلز في قصر باكنجهام، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأكد مقر الحكومة في "داونينج ستريت" الجدول الزمني لنقل السلطة قائلاً إن ليز تراس ستترأس مجلس وزرائها النهائي في الساعة 9 صباحًا يوم الثلاثاء، وتدلي ببيان خارج مقرها في 10 داوننج ستريت في الساعة 10.15 صباحًا.

وستذهب تروس بعد ذلك إلى قصر باكنجهام لتقديم استقالتها إلى الملك، والذي من المقرر أن يلتقي بعد ذلك بزعيم حزب المحافظين الجديد ريشي سوناك ويدعوه لتشكيل حكومة. بعد ذلك، يتم تعيين سوناك في منصبه ويبدأ بالإدلاء ببيان في داونينج ستريت في الساعة 11.35 صباحًا.

وقال سوناك في خطابه الأول كزعيم لحزب المحافظين إن الأمة تواجه "تحديًا اقتصاديًا عميقًا" لكنه تعهد بـ "توحيد البلاد" باعتباره رئيس الوزراء الجديد.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال أول خطاب علني له بعد فوزه في السباق ليصبح زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء رقم 57 في بريطانيا - بعد انسحاب منافسيه بوريس جونسون وبيني موردونت من المنافسة.

وسيكون سوناك أول رئيس وزراء بريطاني غير أبيض، ويبلغ سوناك من العمر 42 عامًا وهو الأصغر منذ "اللورد ليفربول" في عام 1812.

وانسحب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من السباق مساء أمس الأحد، وتبعه زعيمة مجلس العموم مورداونت صباح يوم الاثنين، تاركة سوناك باعتباره المرشح الوحيد الذي حصل علنًا على دعم ما لا يقل عن 100 عضو برلماني بحلول الساعة 2 ظهرًا للحصول على ورقة اقتراع من اثنين من المتنافسين ليتم طرحها على أعضاء الحزب.