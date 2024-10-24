تنظم وزارة الثقافة، من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً للموسيقار هشام خرما في الثامنة والنصف مساء الجمعة ٢٥ أكتوبر على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته الخاصة التي تدمج الآلات الشرقية والغربية برؤية فنية معاصرة منها أندلس، فيرست فواياج، كن، امل، خلخال، وادى الملوك، الحكاية، ايمان، مراكش، بدر، تحرك، الغروب، اليقين، البداية، النهاية الى جانب عدد من الالحان الشهيرة منها حلوة بلادي، شمس الزناتي وغيرها.

يذكر أن هشام خرما عازف بيانو ومؤلف وموزع موسيقي ، قدم العديد من الحفلات الناجحة في مختلف الأماكن الثقافية ، وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق ألبومين تضمنا توجهاته الموسيقية الإبداعية هما اليقين وكن وسبقهما بألبوم أرابيسك الذي تعاون خلاله مع الموسيقار اليونانى يانى.