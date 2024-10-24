إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة- المنصورة الدولي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على طريق جمصة - المنصورة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على الطريق الدولي جمصة – المنصورة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مرور الدقهلية وسيارات الإسعاف ومباحث جمصة إلى مكان الحادث "طريق المنصورة جمصة أمام شريف الزيني"، وتبين تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل، ووجود 5 مصابين، هم أحمد مجدي عبدالعزيز البسيوني، 36 سنة، من شربين مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وأحمد عصام حفني عبدالفضيل، 32 سنة، من شربين، مصاب بجرح بالوجه، وشريف علي مسلم إبراهيم، 37 سنة، من جمصة، مصاب بنزيف في المخ، وأحمد علي إبراهيم البدوي، 35 سنة، من جمصة، مصاب بنزيف في المخ، وأحمد مجدي عبدالرازق البسيوني، 34 سنة، من شربين، مصاب بكسر مضاعف في الساقين، وتم نقل المصابين مستشفى جمصة لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.