ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 32.7%، لتسجل 235.39 مليون دولار، مقارنة بـ 177.76 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 57.63 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، صعدت قيمة صادرات الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال يوليو الماضي بنسبة 71.8% لتسجل 40.1 مليون دولار، مقابل 23.3 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة 16.7 مليون دولار.

كما زادت قيمة الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024، بنسبة 15.3% لتسجل نحو 104.4 مليون دولار، مقابل 90.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع قيمته 13.9 مليون دولار.

ووفق نشرة الإحصاء، ارتفعت أيضا قيمة الصادرات المصرية من العطور ومستحضرات التجميل خلال يوليو الماضي، بنسبة 32.5%، لتسجل نحو 16.54 مليون دولار، مقابل 12.47 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة قيمتها 4.06 مليون دولار.

في سياق متصل، تراجعت واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي، بنسبة 6.6% لتسجل 1.893 مليار دولار، مقابل 2.027 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 134.3 مليون دولار، وفق النشرة.

بينما ارتفعت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة خلال يوليو الماضي بنسبة 7.9% لتسجل 388.2 مليون دولار، مقابل 359.9 مليون دولار خلال يوليو 2023، بزيادة 28.3 مليون دولار.

كما زادت واردات مصر من أدوات وأجهزة الطب والجراحة خلال يوليو الماضي لتسجل 27.2 مليون دولار، مقابل 26.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع 574 ألف دولار.

وارتفعت واردات مصر من أدوات وأجهزة الطب والجراحة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 4.4% لتسجل 204.8 مليون دولار، مقابل 196.1 مليون دولار، بزيادة 8.7 مليون دولار.