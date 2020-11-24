 كوريا الجنوبية تسجل 349 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 349 إصابة جديدة بكورونا

سول - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 9:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 - 9:21 ص

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية أضافت 349 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما يشمل 320 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 31 ألفا و353 حالة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه من بين الإصابات 320 إصابة محلية تم رصد 206 إصابات في العاصمة وضواحيها و29 إصابة وافدة من الخارج.

وأبلغت كوريا الجنوبية البلاد عن حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، مما رفع العدد الإجمالي إلى 510 وفيات. وبلغ معدل الوفيات 1.63% بينما بلغ عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 79.

ووصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم خروجهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل، 26.722 شخصا، بزيادة قدرها 183 شخصا عن اليوم الذي سبقه.


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