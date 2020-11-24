وكيل صحة الغربية: خروج طالبات حادث قرية صان الحجر من المستشفى باستثناء 2

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية صان الحجر مركز بسيون أدى إلى إصابة سبع طالبات وسائقين اثنين، لافتًا إلى خروج كل الطالبات باستثناء حالتين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الاثنين، أن هناك حالة تعاني من كسر مضاعف في الشظية، وأخرى تعاني من كسر في قصبة القدم، منوهًا إلى أن حالة أحد السائقين خطيرة.

وأشار إلى أن السائق موجود في مستشفى الجامعة ويتلقى الرعاية اللازمة، قائلًا إنه تواجد مع وكيل وزارة التربية والتعليم في المستشفى، فور وقوع الحادث بتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأصيب 8 أشخاص، من بينهم 6 طالبات، بجروح وإصابات متفرقة، في حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية صان الحجر مركز بسيون في محافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفيي طنطا الجامعي وبسيون العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قرية صالحجر، وانتقلت سيارتا إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين.