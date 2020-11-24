الصين: تسجيل 22 إصابة بكورونا بينها حالتان بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 إصابة جديدة بينها حالتان بعدوى محلية تم تسجيلهما في تيانجين وشنجهاي، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86464 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالات العشرين الوافدة من الخارج تم تسجيلها في فوجيان وقوانغدونغ وشنجهاي وسيتشوان وجيانغسو وشنشي ومنغوليا الداخلية وخنان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3804 حالات غادر منها 2501 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 15 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81508 أشخاص، مشيرة إلى أن 11857 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 189 حالة أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعهم من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 348 حالة منها 345 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5701 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 618 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5267 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و549 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.