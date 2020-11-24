تقارير: بايدن يرشح جانيت يلين وزيرة للخزانة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة على صناعة القرار في الولايات المتحدة ، أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيرشح جانيت يلين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي لتولى منصب وزيرة الخزانة في الإدارة القادمة .

وكانت يلين /74 عامًا/ أول امرأة ترأس البنك المركزي الأمريكي، وستكون أيضًا أول امرأة على رأس وزارة الخزانة، إذا تم ترشيحها وتأكيدها من قبل مجلس الشيوخ.

وسوف تتولى هذه المهمة وسط تفشي جائحة عالمية تسبب انكماشاً اقتصادياً في الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات في واشنطن حول حزم التحفيز الاقتصادي.