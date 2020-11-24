عضو العليا للفيروسات: تعاقدنا على 2 مليون جرعة من لقاح أسترازنيكا

قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات ووزير الصحة الأسبق، إن لقاح «أسترازنيكا» يحفز المناع عن طريق فيروس آخر غير كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم تناوله على جرعتين كل شهر أو نصف جرعة وأخرى ثانية بعد شهر.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أنه سيتم الإعلان عن حوالي ثمانية لقاحات خلال الشهر المقبل، متابعًا: «مصر، عن طريق التحالف الدولي للقاحات، تعاقدت مع شركة أسترازنيكا».

وأوضح أن لقاح أسترازنيكا أول لقاح لكورونا قد يصل مصر، مضيفًا أن الدولة متعاقدة مع الشركة المصنعة على 2 مليون جرعة من ضمن الـ300 مليون التي ستنتجها الشركة.