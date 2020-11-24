دعوات للتحقيق مع «أوبر إيتس» بعد تكرار حوادث مميتة لعمال توصيل الطلبات في أستراليا

ترددت دعوات للتحقيق مع شركة "أوبر إيتس" وغيرها من شركات توصيل الأطعمة، وذلك بعد حالة وفاة ثانية لعامل توصيل طلبات على دراجة نارية في سيدني خلال ثلاثة أيام.

وكانت الوفاة التي وقعت ليل الاثنين هي الخامسة في أنحاء أستراليا خلال الشهرين الماضيين.

وذكرت نقابة العاملين بمجال النقل أنه لم يحظ أي من هؤلاء الأشخاص الذين لاقوا حتفهم بحق التدريب أو المعدات الوقائية المناسبة أو التأمين.

وقال مايكل كين، السكرتير الوطني للنقابة في بيان اليوم الثلاثاء: "إن شركات مثل أوبر لا تهتم بحياة أو موت عامليها طالما أنه يتم تسليم الطعام في الوقت المحدد".

وقالت الشرطة إن العامل الذي يعتقد أنه في الثلاثينيات من عمره توفي يوم الاثنين في مكان الحادث بعد أن صدمته شاحنة .

وكان عامل توصيل /27 عاما/ لدى شركة أوبر إيتس ، وهو من بنجلاديش توفي في مستشفى يوم السبت الماضي بعد أن صدمته سيارة.