ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، بادر به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "سبل تعزيز التعاون القائم بين الرياض ولندن".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس الوزراء البريطاني "بحثا خلاله" سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات".

بدورها أعلنت الحكومة البريطانية إن جونسون وولي العهد السعودي"ناقشا التقدم الإيجابي الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد، وأسترا زينيكا، وأهمية ضمان توافر لقاحات كورونا في شتى أرجاء العالم".