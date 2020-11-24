السلطات الأوروبية توافق على عودة طائرات بوينج 737 للتحليق في بداية 2021

أعلنت وكالة سلامة الطيران الأوروبية من مقرها الرئيسي في مدينة كولونيا الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات بوينج 737 ماكس سيتم السماح لها بالتحليق في سماء أوروبا مجددا اعتبارا من منتصف يناير المقبل.



ويأتي القرار في أعقاب موافقة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية على السماح لهذا الطراز من الطائرات بالعودة للتحليق الأسبوع الماضي.



وتركت وكالة سلامة الطيران الأوروبية المجال مفتوحا لمدة أربعة أسابيع للتعليق العام على قرارها، فيما تشير التوقعات لصدور حكم نهائي في منتصف يناير المقبل.



ويأتي القرار بعد إجراء تغييرات عديدة في الأجهزة والبرامج وإعادة تدريب الطيارين على الطائرات من طراز 737 ماكس.



وتم حظر طيران هذا الطراز في مارس 2019 إثر مقتل 346 شخصا في حادثي تحطم طائرتين من نفس الطراز، واحدة في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والآخرى في إثيوبيا في مارس 2019.