قال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، إن الاجتماعات المنقدة بدولة تونس حول الأزمة الليبية، أحدثت تطور في الوضع السياسي لليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن الملتقى السياسي بتونس بشأن الأزمة الليبية أسفر عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متابعًا: «تم التأكيد على ضرورة تشكيل مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبيه، وتكليف رئيس حكومة بتشكيل حكومة وحدة وطنية توحد المؤسسات بليبيا».

وأشار إلى انعقاد لقاء في القاهرة بالسادس من ديسمبر المقبل، موضحًا أن هناك اهتمام روسي بالأزمة الليبية، وتم توجيه دعوة إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، لحضور اجتماع من أجل الاطلاع على أخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وأوضح أن تشكيل مجلس رئاسي في ليبيا، لن يحدث إلا بانتهاء الحوار السياسي بين الليبين، مشيرًا إلى استقالة حكومة السرج المكلفة الآن بإدارة شؤون البلاد يتم فور تشكيل مجلس رئاسي جديد.

