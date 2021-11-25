عمرو مرعي بطل أزمة جديدة في المصري

طالب عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مجلس الإدارة بباقي مستحقاته المالية من قيمة الدفعة الأولي من التعاقد هذا الموسم.

وحصل مرعي على نسبة 50% من قيمة تعاقده مع النادى الساحلي، ويتبقى له مليون جنيه من مستحقاته المالية لم يحصل عليها حتى الآن.

وعقد اللاعب جلسة مع عبدالحليم على، مدير الكرة بالفريق البورسعيدي، من أجل المطالبة بالحصول على باقي مستحقاته خلال الفترة المقبلة.

وظهر مرعي مع المصري خلال آخر مباراتين بمستوى عالي وأداء جيد وأحزر هدفين مما رفع أسهمه لدي جماهير النادي المصري .