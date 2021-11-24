مظاهرات السليمانية تجبر حكومة كردستان العراق على التراجع وصرف مخصصات الطلاب

وافق مجلس وزارء إقليم كردستان خلال جلسته اليوم على إعادة صرف مخصصات طلبة الجامعات والمعاهد في الإقليم.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في إقليم كردستان، عبد السلام دولمري، لوكالة الأنباء العراقية، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أصدر توجيهاً بتخصيص موازنة خاصة لوزارة التعليم العالي لحل مشاكل الأقسام الداخليه للطلاب، وتقديم الخدمات، ومساعدة الطلبة ذوي الدخل المحدود.

وتشهد مدينة السليمانية ومدن أخرى في الإقليم منذ أربعة أيام تظاهرات لطلبة الجامعات والمعاهد احتجاجاً على تردي الخدمات في الأقسام الداخلية، ووقف صرف المنحة الشهرية، التي يتلقونها من قبل حكومة الإقليم، التي قطعتها منذ عام 2014 بسبب الأزمة المالية، بحسب بي بي سي.

وتبلغ قيمة المنحة ما يعادل 33 دولاراً للطلبة الساكنين داخل المدن و66 دولاراً للساكنين خارجها.

وتخللت التظاهرات إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، ومواجهات بين الطلبة والقوات الأمنية، نجم عنها اصابة عدة طلاب بحالات اختناق بعد استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات.