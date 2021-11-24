صحة المنيا تخدم 1820 مواطنا بقرية أولاد مرجان في ديرمواس بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية أولاد مرجان بمركز ديرمواس، يومي 22 و23 نوفمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1820 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأضاف الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 389 حالة جراحة، و504 حالات أطفال، و275 باطنة، و157 قلب، و141 نساء، و65 أسنان، و233 جلدية، و74 تنظيم أسرة، إلى جانب أنه تم عمل 145 تحليلا مختلفا، و62 حالة موجات صوتية، و14 حالة رسم قلب، و7 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ150 مترددا، وإجراء خلع أسنان لـ6 حالات، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ91 مترددا.