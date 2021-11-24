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بدأ مرتضى منصور، العائد لرئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، مؤتمره الصحفي بمكتبه الخاص، معلنًا موعد ظهوره الأول داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال مرتضى في المؤتمر الصحفي:" في البداية أدعو مسؤولو صفحات الزمالك لعقد جلسة معهم من أجل التوافق حول دعم النادي".

وأضاف:" سأتواجد في نادي الزمالك يوم الجمعة المقبلة، بعد مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا".

وأكمل:" مع احترامي لكل اللجان أنا قلبي ميت، وواقعة قدري عبدالعظيم تشهد على ذلك بعدما اعترض الزمالك على ذلك الحكم، وتم تعيينه".

وواصل:" لا يحدث في الأهلي تعيين لجان وحتى عندما قام بذلك طاهر أبوزيد تم تنحيه من منصبه".

وتابع:" تم حل مجلسي من قبل حسن صقر، قم عقدت انتخابات مزورة بحكم المحكمة في 2009".

وأتم:" من 2006 وحتى 2014 الزمالك عاش أسود أيامه".