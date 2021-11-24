 إيطاليا تسجل 10 آلاف و44 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 10 آلاف و44 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 نوفمبر 2021 - 10:36 ص

سجلت إيطاليا 10 آلاف و44  حالة  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 83 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و942 ألفا و135 إصابة، والوفيات إلى 133 ألفا و330 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 93 مليونا و929 ألفا و973 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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