التموين: شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل 7 مستودعات استراتيجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة انتهت اليوم من الموافقة النهائية لإنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات ومخازن استراتيجية مع القطاع الخاص.

وأضاف عشماوي، خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تدخل في شراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وبناء 7 مستودعات استراتيجية؛ لتأمين احتياجات البلاد من السلع النهائية والمقررات التموينية البالغ عددها 28 سلعة.

وأشار إلى أن المستودعات الاستراتيجية ستؤمن احتياجات الدولة من الأرز والمكرونة والسكر والزيت، قائلًا إن الوزارة تضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت، وألف طن أرز ومكرونة يوميًا.

وذكر مساعد وزير التموين، أن استفادة 64 مليون مواطن من السلع التموينية و72 مليونًا من منظومة الخبز، يجعل تأمين الإمدادات على مستوى الجمهورية أمر إلزامي على الوزارة.

وأوضح أن حجم الاستثمارات من القطاع الخاص لبناء الـ7 مستودعات الاستراتيجية 30 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المستودعات تضم أفضل تكنولوجيا لتخزين وتداول السلع على مستوى المنطقة بالكامل.

وأعلن تدشين البورصة المصرية للسلع بحلول الربع الأول من العام المقبل، مضيفًا أن الوزارة اتفقت مع الجانب الفرنسي على ضخ استثمارات لإنشاء أول سوق جملة نموذجي من الجيل الثالث في الإسماعيلية.